"العراق بلا مخيمات".. نازحون يتخوفون من "مصير مجهول" وتحذير من كارثة إنسانية

2020/11/10 | 15:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال معاناة النازحين العراقيين تشتدّ في ظل سطوة المليشيات الإيرانية على بلداتهم، وخوفهم من العودة التي قد تؤدي إلى تشريدهم من جديد، لعدم وجود ما يكفل حقهم بالسكن والرعاية الاجتماعية، فضلاً عن تأكيد الحكومة العراقية نيتها بإلغاء المخيمات في كافة المحافظات العراقية.

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