2020/11/10 | 15:09 - المصدر: سفن سكاي

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يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي : اطلاق الرواتب سيكون بعد اقرار قانون الاقتراض 7 SKY TV.

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