إعلان ممول في صفحة نوري المالكي يثير الجدل!

2020/11/10 | 15:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بمنشور مموّل عبر "فيسبوك" على الصفحة الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على أنه يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية.



وأثارت الصفة التي حملها المنشور على أن المالكي، نائب رئيس الجمهورية، ضجة واستغراباً لدى المدونين العراقيين في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن سبب تبنى تلك الصفحة الرسمية.

وعقب تسلم رئيس الجمهورية، برهم صالح، منصبه، كان المالكي يسعى للحصول على منصب نائب الرئيس.

وبينما كتب معلقون أن إضافة صفة ’نائب رئيس الجمهورية’ حصلت على الأغلب عن طريق الخطأ، ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك في الربط بين الإعلان الأخير، وما يتم تداوله عن محاولات دؤوبة يقودها المالكي من أجل استعادة دور أكبر في المشهد السياسي.

اقرأ/ي أيضاً: المالكي مهنئاً بايدن: فخامة الرئيس..



أبعث لكم تحياتي

ومع إعلان فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الأميركية، تحدث محللون، ومراقبون، عن انتعاش آمال العودة لدى عدة أحزاب عراقية، على رأسها ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه المالكي، لجهة العلاقة الوطيدة والممتدة على مدى سنوات مع بايدن، الذي تولى ملفات الشرق الأوسط إبان ولاية الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما.

اقرأ/ي أيضاً: نوري المالكي: المتظاهرون إخواننا وأبناؤنا!

وفي وقت سابق، نفى مصدر مسؤول في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون، عزم المالكي الامتناع عن الترشح في الانتخابات المقبلة.





ووزع إعلام إئتلاف دولة القانون، بياناً مقتضباً تابعه "ناس" (20 تشرين الأول 2020) أكد فيه إن "ما تداولته بعض وسائل الاعلام عن نية المالكي عدم الترشح للانتخابات القادمة هو غير صحيح اطلاقاً" وذلك بعد دقائق، من إطلاق عدنان الأسدي تصريحاً رجح فيه إنسحاب المالكي من الانتخابات المقبلة.

وأضاف الائتلاف في إيضاحه أن "المالكي سيترأس مرشحي الائتلاف في الانتخابات المزمع اجراؤها عام ٢٠٢١ ضمن محافظة بغداد".

وكان النائب عن دولة القانون عدنان الاسدي، قد استبعد إمكانية ترشح رئيس الائتلاف نوري المالكي في الانتخابات المقبلة.

وقال الاسدي في تصريحات متلفزة، تابعها "ناس" (20 تشرين الاول 2020): "لو كنت بدلا من المالكي لن اترشح في الانتخابات المقبلة"، معتبراً أن الآلية الجديدة من شأنها تحجيم "الشخصيات والمسؤولين والزعامات ورؤساء الكتل".

وتساءل "أين سينزل المالكي؟ في الكاظمية أم في الأعظمية أم في العامرية؟"، مؤكداً "صعوبة الأمر في بغداد لا سيما وأن العاصمة تجزأت الى 17 دائرة وفق قانون الدوائر المتعددة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان ممول في صفحة نوري المالكي يثير الجدل!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلان ممول في صفحة نوري المالكي يثير الجدل!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).