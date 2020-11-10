للمرة الثالثة في أقل من شهر.. الفيضانات تضرب جزيرة كريت اليونانية

2020/11/10 | 15:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت الفيضانات الغزيرة في جزيرة كريت اليونانية الطرق، وأغرقت مئات المنازل، واجتاحت السيارات في البحر وسط استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

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