الكاظمي يكشف عن حملات تشكيك بأي تقارب للعراق مع الدول: لا بديل للاتفاقية الصينية

2020/11/10 | 15:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عدم وجود أي اتفاقية بديلة عن الاتفاق مع الصين، فيما كشف عن حملات للتشكيك باي تقارب عراقي مع اي دولة.

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