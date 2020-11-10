المشروبات الغازية من دون سكر.. خبراء يكشفون

2020/11/10 | 15:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوقف بعض من يتبعون الحمية عن استهلاك

المشروبات الغازية لأنها تحتوي على

نسبة عالية من السكر، ثم يلجؤون إلى

مشروبات محلاة بشكل اصطناعي، لكن هذه

العبوات لا تخلو بدورها من المخاطر

الصحية.

وبحسب موقع "هي

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