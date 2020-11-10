لبنان.. إغلاق عام لمدة 15 يوما لاحتواء كورونا باستثناء المطار

2020/11/10 | 15:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر ​مجلس الدفاع الأعلى​ ب​رئاسة​

​الرئيس اللبناني​ ​ميشال عون​،

الإغلاق العام بدءا من 14 تشرين الثاني

وحتى 30 منه باستثناء ​المطار​ وبعض

القطاعات، بهدف احتواء تفشي كورونا في

البلاد.

وأشار المجلس الذ

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