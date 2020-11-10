إيران.. تسجيل حالات انتقال عدوى كورونا من الإنسان إلى حيوانات منزلية أليفة

2020/11/10 | 15:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية،

علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل

حالات انتقال عدوى لفيروس كورونا من

الإنسان إلى حيوانات منزلية أليفة في

البلاد.

وأكد ربيعي أن نحو 50% من الإصابات بعدوى

كورونا

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