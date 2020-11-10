الزراعة: مستحقات الفلاحين ستصرف قبل نهاية 2020

2020/11/10 | 15:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلنت وزارة الزراعة، الاربعاء، عن صرف مستحقات الفلاحين خلال الشهرين الجاري والمقبل اي قبل نهاية العام الجاري على شكل دفعات.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف لـ/المعلومة/ ان “تأخير صرف مستحقات الفلاحين لا علاقة للزراعة به والامر منوط بوزارة المالية هي من تطلق الاموال”.

واضاف ان “وزارة المالية اطلقت في وقت سابق 600 مليار دينار مما يعادل 25% من مستحقات الفلاحين وباشرت وزارة الزراعة بصرفها بالحال”، مشيرا الى ان “الزراعة بانتظار وزارة المالية اطلاق بقية التخصيصات لصرفها”.

واوضح النايف ان “وزارة المالية وعدت بإطلاق بقية الاموال خلال الشهر الحالي والمقبل قبل نهاية 2020 وصرفها على شكل دفعات وتأمينها بالكامل”.

يشار الى ان اغلب الفلاحين الذين سلموا محاصيلهم الزراعية الى الدولة قبل اشهر لم يستلمو مستحقاتهم المالية لغاية الان. انتهى25و

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