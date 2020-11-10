2020/11/10 | 15:52 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزارة الصحة تعلن وفاة 52 حالة جراء كورونا وإصابة 3577 حالة

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