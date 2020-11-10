الزراعة النيابية تطالب إلزام الشركات بتوظيف العراقيين حصرًا

2020/11/10 | 15:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأكدت لجنة الزراعة النيابية، ضرورة إلزام الدول والشركات المستثمرة في المجال الزراعي بالعراق، بتشغيل الأيدي المحلية حصرًا.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الاستثمار في المجال الزراعي والحيواني في العراق بات فرصة كبيرة لدول وشركات لاستثمار أموالها وخبرتها في الأراضي غير المستصلحة المتنامية الأطراف بعموم البلاد".

وأضاف أنه "ومن أجل انتشال أصحاب الشهادات والخبرة من العراقيين من البطالة التي اتعبتهم على الحكومة إلزام أي دولة أو شركة ترغب بالاستثمار وخاصة في الجانب الزراعي والحيواني تشغيل الأيدي العاملة العراقية وبنسبة كبيرة".

وشدد الشمري على "ضرورة أن تعمل الحكومة على تفعيل هذا الأمر في ظل ما يعيشه الشباب الخريجون وأصحاب الخبرة من بطالة أثرت بشكل سلبي على واقع البلد الاجتماعي والإنساني".

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