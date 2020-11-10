الصحة تسجل 3577 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/11/10 | 15:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا لليوم الثلاثاء.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي ان مختبراتها سجلت 3577 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما رصدت 2432 حالة شفاء و52 حالة وفاة.

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