2020/11/10 | 15:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، إلى 10.36.28 ملايين إصابة، عشرة ملايين، والوفيات إلى 238053، بحسب أحدث إحصاء مستقل لجامعة جونز هوبكنز.

وتجعل الأعداد التي أحصتها رويترز أن الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا من الجائحة رغم بصيص الأمل الذي أعلنته شركة فايزر للأدوية بإعلانها تجارب ناجحة في المرحلة الأخيرة للقاحها المضاد للفيروس.

ومن جهة أخرى أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 15332 ألف إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 687200 إصابة بينها 11506 وفيات بعد تسجيل154 وفاة اليوم الثلاثاء.

وفي الهند، أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل 38073 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الاصابات إلى 8.591.730 ملايين.

ونقلت شبكة “ان دي تي في” عن الوزارة أنها سجلت 448 وفاة جديدة، ليبلغ الإجمالي 127059.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يواصل انتشاره في أمريكا وألمانيا والهند) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يواصل انتشاره في أمريكا وألمانيا والهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).