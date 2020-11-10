الصحة تسجل 3577 إصابة بفيروس كورونا وشفاء 2432 حالة

2020/11/10 | 15:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

سجلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء 3577 ، إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت لهذا اليوم 3577 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت 2432 حالة شفاء تام في عموم البلاد".

وأضافت أن "حالات الوفاة بلغت 52 حالة في عموم محافظات البلاد".

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