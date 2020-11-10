2020/11/10 | 15:56 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 | 03:47 مساءً | عدد القراءات : 10

مقتل لاجئ عراقي في اليونان

أفادت مؤسسة "القمة" لشؤون اللاجئين في العراق يوم الثلاثاء بمقتل لاجئ كوردي عراقي في العقد الثالث من العمر في اليونان.

واعربت المؤسسة في بيان اليوم، عن اسفها بالعثور على (يونس علاء الدين أحمد) قتيلاً في احدى الصالونات في اليونان، مضيفةً ان (أحمد) يبلغ من العمر 30 عاما ومن اهالي قضاء رانية"

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