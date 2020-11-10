الصحة الاتحادية: تسجيل 3577 اصابة جديدة بكورونا

2020/11/10 | 16:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة الاتحادية يوم الثلاثاء، 3577 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان 3577 اصابة جديدة تم تسجيلها في عموم البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واضافت: ان حالات التعافي المسجلة من كوفيد 19 بلغت 2432 فيما الموقف الوبائي خلال الـ 24 ساعة كالاتي:

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة‌

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