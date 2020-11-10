الأمم المتحدة وفرنسا تدعمان تنمية القدرات الانتخابية في العراق

2020/11/10 | 16:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الأمم المتحدة في العراق بمساهمة فرنسا بمبلغ مليون يورو لمشروع تقوده الأمم المتحدة لدعم ومساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.وستساعد المساهمة في نشر المستشارين الانتخابيين التابعين للأمم المتحدة في الوقت الذي تستعد فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المقبلة.

وأضافت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) في بيان تلقى PUKmedia، نسخة منه، اليوم الثلاثاء، ان برونو أوبير، سفير فرنسا في العراق صرّح قائلاً، " إن الانتخابات المقبلة فرصة للعراقيين لإسماع صوتهم وهذه المساهمة تظهر دعم فرنسا القوي والمستمر للعراق".

واضاف البيان: ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقّع اتفاقاً مع الحكومة الفرنسية نيابة عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لإدارة تمويل وإدارة المشروع، والذي وصفته الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت بأنه " يعكس أهمية الاستجابة الدولية المنسقة لاحتياجات العراق الانتخابية".

وقالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، زينة علي أحمد، حسب بيان يونامي: " يستحق العراقيون عملية انتخابات نزيهة وشفافة - عملية تضمن سماع احتياجاتهم وتلبيتها في نهاية المطاف".

PUKmedia عن اعلام يونامي‌

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