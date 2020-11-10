رئيس الوزراء العراقي يعلق على الاتفاقية البديلة عن اتفاق الصين وصرف الرواتب

2020/11/10 | 16:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية للحكومة.وشدد الكاظمي، وفقا للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، على أنه لا توجد اتفاقية بديلة عن الاتفاق مع الصين.وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هناك حملات …

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