رئاسة البرلمان: قانون تمويل العجز سيقر في غضون يومين


رئاسة البرلمان: قانون تمويل العجز سيقر في غضون يومين
2020/11/10 | 16:10 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

يتبع ..

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