بايدن والرئاسة.. خبراء يتوقعون حالة الدولار الأميركي

2020/11/10 | 16:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول محللون اقتصاديون إن الدولار الأميركي قد يضعف في إذا تولى المرشح الديمقراطي، جو بايدن، منصب الرئاسة، والذي لا يزال ينتظر تأكيد فوزه في الانتخابات التي شهدتها الولايات المتحدة.

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