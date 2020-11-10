البرازيل تعلق تجارب لقاح فيروس كورونا سينوفاك الصيني مشيرة إلى حدث ضرر خطير

2020/11/10 | 16:11 - المصدر: سفن سكاي

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مترجم من الانكليزيه ل7 sky “.

سي إن إن) أوقفت الجهة المنظمة للصحة في البرازيل تجارب لقاح كورونا المطور في الصين بعد “حدث ضرر خطير” تورط فيه متطوع ، وفقًا لمصادر استشهدت بها شبكة سي إن إن التابعة لشبكة سي إن إن البرازيل.

بدأت شركة الأدوية الصينية تجارب المرحلة الثالثة من لقاح كورونا الخاص بها بالتعاون مع معهد بوتانتان البرازيلي في ساو باولو في أواخر يوليو ، بهدف تجنيد 130 ألف متطوع تمثل تجارب المرحلة 3 التي تمثل مرحلة الاختبار النهائية والأكثر أهمية قبل طلب الموافقة التنظيمية.

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