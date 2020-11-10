2020/11/10 | 16:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت قیادة شرطة محافظة الديوانیة، الیوم الثلاثاء، تكريم احد منتسبیھا، بعد انقاذه فتاة حاولت الانتحار.وقالت القیادة في بیان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”: “تنفیذا لتوجیھات وزير الداخلیة عثمان الغانمي، ووكیل الوزارة لشؤون الشرطة، الفريق عماد محمد محمود، كرم العمید الحقوقي حیدر حسن منخي قائد شرطة محافظة الديوانیة والمنشآت المفوض علي صباح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تكريم منتسب امن في الديوانية أنقذ فتاة من محاولة انتحار بعد خروجھا من المدرسة المركز الخبري الوطني.

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