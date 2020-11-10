معهد واشنطن يتوقع طبيعة سياسة بايدن مع العراق: ترامب فشل لهذا السبب - عاجل

2020/11/10 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

رأى الباحث والسياسي في معهد واشنطن بلال وهاب، أن السياسة الخارجية الأميركية ستعود إلى مسارها الطبيعي مع الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن بشأن العراق.

وقال وهاب في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الرئيس الاميركي الجديد جو بايدن معاكس لترامب بشكل كبير الذي يعتبر دخيلاً على السياسة ولم يكون له أية خبرة سياسية، اما بايدن فلديه خبرة خصوصاً في الملف الخارجي وهذا سيعيد السياسة الخارجية الاميركية الى مسارها الطبيعي".وأضاف، أن "بايدن لديه اكثر من 40 عاماً في السياسة الخارجية الاميركية وسنجد هناك قرار مختلف عن القرارات التي اتخذها هو في السابق، كغزوا العراق والانسحاب العراقي الذي ادى الى دخول داعش وكذلك الاتفاق النووي الايراني وغيرها من القرارات".وتابع أن "اميركا برئاسة بايدن لن تتعامل مع الملفين العراقي والايراني من طرف واحد وانما بالعودة الى المؤسسات الدولية والتحالفات الدولية كالناتو والاتحاد الاوروبي وكذلك الديمقراطية والحريات ستعود من جديد".

وفي اول خطاب له ، أكد بايدن، تحقيقه انتصارا تاريخيا، متعهدا باستعادة روح أمريكا وبأنه سيكون رئيسا يسعى للوحدة لا الانقسام.

وقال بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير بعد إعلان جميع شبكات التلفزيون الأمريكية الكبرى فوزه بعد أربعة أيام من انتخابات يوم الثلاثاء الماضي ”لقد تحدث شعب هذه الأمة.



منحونا نصرا واضحا ونصرا مقنعا“.

وأضاف بايدن، أثناء إلقائه خطاب النصر في مقر حملته، بأنه ترشح للرئاسة ليجعل الولايات المتحدة محترمة في العالم مرة أخرى، مشيرا إلى انه ديمقراطي لكنه سيبقى رئيسا لكل الأمريكيين.

وقال بايدن إنه يتطلع لتكون أمريكا أكثر عدلا وإنصافا تخلق فرصا للجميع، داعيا الأميركيين إلى الكف عن معاملة ”خصومهم كأعداء“.

وشكر بايدن الناخبين على منحه ”فوزا راسخا“ في الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء وانتصر فيها على الرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب.

وأضاف أن معالجة التغير المناخي والعنصرية الممنهجة تمثل جزءا من تفويضه.

وبما يتعلق بجائحة كورونا، قال إنه سيعين مجموعة من العلماء والخبراء لمكافحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن عمله كرئيس سيدأ بمعالجة أزمة كورونا، كاشفا عن خطة وطنية لمكافحة الجائحة سيبدأ تنفيذها في يناير 2021.

وشدد بايدن على وحدة الأمريكيين ونبذ التفرقة، قائلا ”الآن، دعونا نعط بعضنا بعضا فرصة.



حان الوقت لتنحية الخطاب القاسي جانبا، ونهدئ الغضب، ونرى بعضنا مرة أخرى، ونصغي إلى بعضنا مجددا“.



وأضاف ”حان الوقت لمداواة أمريكا“.

وأقرّ بايدن بأنّ أنصار ترامب أصيبوا بخيبة أمل من جرّاء فوزه، قال ”هؤلاء ليسوا أعداءنا.



إنهم أمريكيّون“.

وعلى غير العادة، ألقت نائبة الرئيس الأمريكي المُنتخب كامالا هاريس، كلمة قبل خطاب بايدن، أعلنت فيها أنّ انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتّحدة يُمثّل ”يوما جديدا لأمريكا“.

وقالت هاريس إنّه ”في الوقت الذي كانت فيه ديمقراطيّتنا نفسها على المحكّ في هذه الانتخابات، وروح أمريكا على المحكّ أمام عيون العالم أجمع، فقد دشّنتم يوما جديدا لأمريكا“.

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