عضو بالخدمات النيابية توضح مصير مشروع قانون تمليك العشوائيات لشاغليها

2020/11/10 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت عضو لجنة الخدمات والأعمار النيابية، منار السعد، اليوم الثلاثاء، أن التنافس والتناحر السياسي داخل مجلس النواب، أبعد مشروع قانون تمليك العشوائيات عن اهتمامات البرلمان.

وقالت السعد في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "لجنة الخدمات البرلمانية تعهدت منذ بداية الدورة البرلمانية الحالية، على إيجاد الحلول لكافة المشاكل التي يعاني منها المواطن ومنها ملف العشوائيات".

وأضافت أن "مجلس النواب عازم بالأغلبية على التصويت لمشروع قانون تميلك العشوائيات، لكن تأخر إقراره بسبب بعض المعارضات السياسية والشخصية من قبل بعض النواب".

وبينت أن "التناحر والتنافس في البرلمان أبعد القانون عن اهتمامات المجلس، لكن نحن ملزمون بالتصويت على القانون على اعتبار أن الحملات الانتخابية كانت قد وعدت الفقراء وساكني تلك العشوائيات بإيجاد الحلول لمشكلتهم".

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