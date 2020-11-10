منتخب الشباب يواصلُ تدريباته في الدوحة قبل مواجهة قطر ودياً

2020/11/10 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

يخوضُ منتخب شباب العراق لكرة القدم،مساء اليوم الثلاثاء، وحدته التدريبية الثانية في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك تحضيراً لمواجهة منتخب شباب قطر بالثاني عشر والخامس عشر من الشهر الجاري ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات آسيا تحت 19 عاما والتي ستقام في اوزبكستان مطلع العام القادم.





وسيلعبُ منتخبنا الوطني في نهائيات آسيا تحت 19 عاما ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.





وخاضَ منتخبنا الوطني للشباب، أمس الاثنين، أول وحدة تدريبية له على ملاعب الجامعة في الدوحة والتي استمرت ساعتين وسط أجواء من الحماس والاندفاع لدى اللاعبين لتقديم الأفضل قبل مواجهة العنابي، في أول مباراتين سيخوضهما ليوث الرافدين بعد جائحة فيروس كورونا، واللتين ستقامان على ملاعب أكاديمية أسباير في تمام الساعة السادسة مساءً.





وشاركَ في الوحدة التدريبية الأولى جميع لاعبي المنتخب، بما فيهم محترف كريستال بالاس الانكليزي تحت 19 عاما كاردو كامران، والحارس نديم نادر عمر المحترف في صفوف فالكنبرغ السويدي، فيما عطلت تذاكر السفر التحاق اللاعب متين ديار المحترف بصفوف بروندبي الدنماركي، وذلك بسبب اجراءات السفر من الدنمارك إلى قطر مروراً بتركيا، حيث منعتْ السلطات التركية سفر اللاعب، ومن المؤمل أن يلتحق اللاعب بوفد منتخب الشباب في الدوحة غداً الأربعاء بعد قطع تذكرة جديدة له بالسفر مباشرةً من الدنمارك إلى قطر.





وقالَ رئيس لجنة المنتخبات في الهيأة التطبيعية، رئيس وفد منتخب الشباب لكرة القدم، د.أسعد لازم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان:" المنتخب بدأ بتدريباته يوم امس الاثنين، والملاك التدريبي لديه خطة لتحضير اللاعبين فنياً وبديناً قبل مواجهتي قطر الوديتين لتحقيق نتيجة إيجابية، وهذا الشيء سيمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لتحقيق الأفضل قبل الذهاب إلى البطولة."

وأوضحَ :" جميع اللاعبين واعضاء الوفد ملتزمون بالتعليمات الصحية للسلامة من فيروس كورونا وحسب الاجراءات التي تتبعها دولة قطر."

وبين ان:" الهيأة التطبيعية، وبالتواصل مع الجانب القطري، سعت بقوة لوصول اللاعب متين ديار إلى وفد المنتخب يوم غد الاربعاء بعد تعذر التحاقه نتيجة أسباب إدارية متعلقة بتذاكر السفر".

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