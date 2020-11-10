الكاظمي: نواجه حملات تشكيك بأي تقارب بين العراق ودول أخرى

ووصل الأحد وفد وزاري سعودي إلى بغداد، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي في زيارة رسمية لجمهورية العراق، يلتقي خلالها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي.ويبحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، إلى جانب عقد عدد من اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي لمناقشة التقدم في الموضوعات والأنشطة المرتبطة بأعماله وأبرز ما تم إنجازه والاتفاقيات الموقعة بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية كافة، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية.ويهدف المجلس إلى تعزيز العلاقات بين البلدين على المستوى الاستراتيجي، والتعاون في مختلف المجالات وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق جديدة وتعميق التعاون المشترك، وحماية المصالح المشتركة.
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