2020/11/10 | 16:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عدم وجود اتفاقية بديلة عن الاتفاق مع الصين،فيما أشار إلى أن اطلاق رواتب الموظفين بعد التصويت على قانون الاقترا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يحدد موعد دفع رواتب الموظفين العراقيين) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يحدد موعد دفع رواتب الموظفين العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).