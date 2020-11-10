2020/11/10 | 16:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2432 حالة شفاء من المرض، فيما سجلت مختبراتها 3577 اصابة جديدة بجائحة كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم العراق، اما حالات الوفاة فبلغت 52 حالة.وفي ادناه جدول يبين التوزيع الجغرافي لحالات الاصابة والشفاء والوفيات:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن تسجيل 2432 حالة تعافي من كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية المركز الخبري الوطني.

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