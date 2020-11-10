2020/11/10 | 16:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اكدت الجنة المالية النيابية، الاربعاء، ان القرض سيمرر بنحو 15 ترليون دينار بعد التخفيضات الاخيرة، مبينة ان الحكومة وعدت خلال اجتماع الامس بإرسال موازنة 2021 نهاية الشهر الحالي.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر لـ/المعلومة/ ان “اللجنة ناقشت كثيرا مبالغ القرض مع الحكومة ووجدت متناقضات كثيرة بالأرقام التي طلبتها الحكومة”.

واضاف ان “الحكومة طلبت في بادئ الامر 41 ترليون ومن ثم خفضتها الى 31 ترليون ومن ثم 30 ترليون ونصف ومن ثم من خلال كتاب رسمي تبين بانها تحتاج الى 22 ترليون دينار فقط”.

واوضح كوجر ان “اللجنة حددت المبلغ وابلغت الحكومة بانها ستمرر القرض بمبلغ 15 ترليون دينار فقط حاجة الرواتب”، لافتا الى ان “الحكومة مصرة على مبلغ 22 تحت ذريعة بانها بحاجة ماسة الى تلك الاموال”.

وتابع ان “اللجنة ناقشت ملف موازنة 2021 مع الحكومة ولمنع تكرار سيناريو العام الجاري ووعدت الحكومة بإرسالها نهاية الشهر الجاري”.انتهى25و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: القرض سيمرر بـ15 تريليون دينار وموازنة 2021 ستصل نهاية الشهر الجاري) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: القرض سيمرر بـ15 تريليون دينار وموازنة 2021 ستصل نهاية الشهر الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).