الكعبي: جهود مضاعفة بذلت لدراسة قانون تمويل العجز تمهيدا لأقراره خلال اليومين المقبلين

2020/11/10 | 16:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي, اليوم الثلاثاء، ان اللجنة المالية النيابية بذلت جهودا مضاعفة لدراسة قانون تمويل العجز المالي، تمهيدا لرفعه للإقرار خلال اليومين المقبلين.

وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، ان “الكعبي ترأس، اليوم الثلاثاء، اجتماعــا موسعا للجنة المالية النيابية بحضور رئيس واعضاء اللجنة”، مبينا ان “الكعبي اكد على ان “الغاية من اقرار هذا القانون هو لتمويل النفقات الحاكمة وبخاصة رواتب الموظفين والمتقاعدين, لكن من المهم ايضا المساهمة في تمويل مشاريع استراتيجية ستشكل دعامة اساسية في الدخل القومي للعراق خلال السنوات المقبلة وضمانة حقيقية لمستقبل اجيالنا القادمة”.

واوضح الكعبي، ان “اللجنة المالية بذلت جهودا مضاعفة لدراسة هذا القانون المهم، تمهيدا لرفعه للإقرار خلال اليومين المقبلين, مع وجود اهتمام اكبر بالجانب الاستثماري الذي سيعود بالفائدة على البلد، وتحقيق العدالة في شمول جميع المحافظات بالتخصيصات الاستثمارية لغرض انعاش الاقتصاد المحلي الذي تعرض لانتكاسة كبيرة خلال هذا العام بسبب الظروف غير الطبيعية التي مرت بنا”.





واكد على “ضرورة تضمين قانون تمويل العجز المالي بند بتخصيص مبلغ وقدره ( 600 مليار دينار عراقي ) وهو المبلغ الذي طلبته وزارة النقل لتمويل مشروع ميناء الفاو الكبير، والمساهمة بإنجاز هذا الصرح الاقتصادي والاستثماري الكبير الذي نعده من اولويات عمل الدولة العراقية”.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جميع بنود القانون وبحث بعض الجزئيات المهمة قبل رفعه للإقرار.

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