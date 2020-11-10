جاسم والحداد يؤكدان أهمية الخطاب الوطني لشبكة الإعلام العراقي

2020/11/10 | 16:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

استقبل رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم محمد اليوم الثلاثاء، في مقر الشبكة وفداً نيابياً برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد.

وذكر بيان للشبكة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس شبكة الإعلام أكد خلال اللقاء أنه ومنذ تسلمه إدارة الشبكة حرص على الالتزام بخطاب الدولة إزاء القضايا الداخلية والخارجية"، مشيرا إلى أن "الشبكة تعمل في ظل أزمة تسقيط كبيرة خاصة بعد تخلصها من تراكمات الماضي".

ولفت جاسم إلى أن "قرارات الشبكة الأخيرة ما هي إلا لرؤية فنية جديدة وإعادة تموضع لملاكات الشبكة بما يسهم في إنجاح وديمومة العمل المهني والحيادي".

بدوره، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد، "دعم المجلس لعمل شبكة الإعلام العراقي وأن تحافظ على مسافة واحدة من جميع المكونات وأن تراعي التنوع الثقافي والاجتماعي للطيف العراقي من أجل خطاب وطني موحد"، مشددا على "أهمية مشاهدة مهنية وحيادية رئيس الشبكة على الشاشة".

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