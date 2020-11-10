كرميان.. اقامة نشاطات طبية خاصة بكورونا

2020/11/10 | 16:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت كلية العلوم في جامعة كرميان، أمس الاثنين، نشاطات طبية خاصة بجائحة كورونا.

النشاطات التي نظمته قسم الكيمياء في كلية العلوم بجامعة كرميان تضمنت توزيع تعليمات خاصة بكيفية الوقائة من جائحة كورونا عن طريق توزيع منشورات علمية توضح كيفية التعامل مع كورونا خلال الوضع الحالي.

وكذلك شملت النشاطات اجراء فحوصات سريعة للاشخاص الذين تعافوا من الاصابة بالفايروس المستجد لمعرفة كيفية تكوين اجسادهم المناعة ضد كوفيد19.

PUKmedia خاص

الصور: كاوه‌ جاسم‌

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