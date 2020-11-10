مقتل لاجئ كوردي في اليونان

2020/11/10 | 16:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مؤسسة "القمة" لشؤون اللاجئين في العراق، اليوم الثلاثاء، بمقتل لاجئ عراقي في العقد الثالث من العمر في اليونان.

وذكرت المؤسسة في بيان صحفي، انه "تم العثور على لاجئ عراقي- كوردي يدعى (يونس علاء الدين أحمد) مقتولاً في احدى الصالونات في اليونان".

وأضاف البيان، ان "الضحية يبلغ من العمر 30 عاما ومن اهالي قضاء رانية في محافظة السليمانية".

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