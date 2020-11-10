الدين العمومي و الافتراء على ماركس - سعيد زارا

2020/11/10 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_زارا لتبرير غيهم و ضلا لتهم في تفسير ازمة الديون الراهنة التي لم يعرف مثلها العالم قبل سبعينيات القرن العشرين، غالبا ما يرجع دعاة الماركسية الى ما كتبه ماركس حول ديون الدولة او الديون العمومية (1) في كتابه راس المال ، في التراكم الاولي لراس المال بخصوص منشأ راس المال الصناعي، فيصيحون بأن الديون العمومية و الديون بشكل عام هي خصيصة رأسمالية و انها ليست بالجديدة و ان من يدعي بانهيار الرأسمالية لم يقرأ ما ......





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