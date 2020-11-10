الكينونة والزمان [3]: ((الوجود في العالم)) سيمون كريتشلي - إبراهيم جركس

2020/11/10 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_جركس الكينونة والزمان [3]: الوجود في العالمسيمون كريتشلي ترجمة إبراهيم قيس جركس ((تنويه: الدازاين Dasein معناه "الوجود-هناك" في العالَم))كيف قَلَبَ هيدغر ديكارت رأساً على عَقِب: لنكون أولاً، ثمّ نفكّر بعدها. تحدّثتُ في مقالتي الأولى[1] عن محاولة هيدغر هدم ألفاظنا ومصطلحاتنا الفلسفية التقليدية المألوفة، واستبدالها بشيء آخر جديد تماماً.



أمّا ما يسعى هيدغر بالتحديد لهد ......





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