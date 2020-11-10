وزير الصحة يستقبل سفير الجمهورية اللبنانية في العراق لتبادل الخبرات

2020/11/10 | 16:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – استقبل وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، سفير الجمهورية اللبنانية في العراق علي اديب الحبحاب، في مقر الوزارة.وقال بيان للمكتب الاعلامي للوزارة، تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”: ان التميمي اكد خلال اللقاء على “زيادة اافق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الصحية وتبادل الخبرات العلمية”.ومن جهته، شكر […]

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