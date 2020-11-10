2020/11/10 | 16:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت استقالة "بيرات ألبيرق" صهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان حديث الشارع التركي، لليوم الثالث على التوالي، وذلك رغم تعيين وزير جديد للخزانة والمالية، وهو "لطفي ألوان"، والذي يعتبر من أبرز الوجود السياسية، المحسوبة على "حزب العدالة والتنمية" الحاكم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالة البيرق تكشف سلسلة "فضائح" في تركيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقالة البيرق تكشف سلسلة "فضائح" في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).