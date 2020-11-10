2020/11/10 | 16:42 - المصدر: سفن سكاي

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اندلع حريق داخل بناية تجارية قرب سوق الصفافير في شارع الرشيد متخذ كـ مخازن ومحلات تجارية وفرق الدفاع المدني تباشر بعمليات تطويق النيران حالياً ..

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عاجل …اندلاع حريق ببناية في شارع الرشيد قرب سوق الصفافير 7 SKY TV.

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