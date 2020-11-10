منتخب السلة العراقي مهدد بعقوبة دولية

2020/11/10 | 16:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]بات منتخب كرة السلة العراقي مهددا بالعقوبات إن لم يجد الاتحاد منفذا لتأمين مشاركته في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

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