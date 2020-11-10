ذهب الرئيس .. جاء الرئيس

2020/11/10 | 16:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسن الفواز

خسر ترامب المعركة الانتخابية، وفاز جو

بايدن في لعبة الرهانات على التغيير،

وما بين الخسارة والفوز تتبدى ملامح

التحولات التي يمكن التكهن بحدوثها في

عوالم السياسة والاقتصاد والأمن،

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