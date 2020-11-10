الوظيفة العامة و الإدارة المغلوطة

2020/11/10 | 16:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: بشير خزعل

بعد عشر سنوات من طرح فكرة قانون مجلس

الخدمة العامة الاتحادي والإعلان عن

جهوزيته التامة، مازالت بعض مواده

القانونية بين شد وجذب في اروقة

البرلمان العراقي بسبب خلافات كثيرة من

بينها

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