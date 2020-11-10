البرلمان يحدد جلسة الغد للتصويت على مشروع قانون تمويل العجز المالي

2020/11/10 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مجلس النواب، الثلاثاء، 10 تشرين الثاني، 2020، تحديد جلسة يوم غد للتصويت على مشروع قانون العجز المالي المعروف اعلامياً بالاقتراض.

ونشر البرلمان جدول اعمال جلسته ليوم غد، بوثيقة حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها تضمنت :"التصويت على مشروع قانون العجز المالي، والتصويت على مشروع قانون كلية القوة الجوية".

واضافت الوثيقة أن "البرلمان سيستمر بمناقشة مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات".

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