2020/11/10 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إطلاق رواتب الموظفين بعد إقرار قانون تمويل العجز المالي في مجلس النواب.

تصريحات الكاظمي جاءت خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، حيث وصف رئيس الحكومة اجتماعه مع اللجنة المالية النيابية بالإيجابي، داعيا وزارة المالية وباقي الوزارات للإسراع بتقديم موازنة العام المقبل لأهميتها في تسيير أمور البلاد.

وفيما يخص الاجتماعات مع المجلس التنسيقي العراقي السعودي، قال الكاظمي إن المجلس عقد اجتماعات متواصلة خلال اليومين الماضيين، للوصول إلى مجموعة تفاهمات بخصوص قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والنفط والتعليم والثقافة، مشيرا إلى أنه يجب على العراق أن يكون بيئة جاذبة للاستثمار وليس طاردة، وذلك لحاجته الفعلية للاستثمارات وتوفير فرص العمل والإعمار.

ولفت الكاظمي إلى أن هناك حملات تشكيك بأي تقارب للعراق مع أية دولة ترافقها شائعات تهدف لخلط الأوراق وتعطيل أي تفاهم يصب في صالح البلد.

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