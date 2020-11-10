الإعلان عن توقف جميع المشاريع الخدمية في واسط

2020/11/10 | 16:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة /خاص…

أعلنت النائبة عن محافظة واسط وفاء حسين الشمري، الثلاثاء، توقف جميع المشاريع الخدمية في المحافظة نتيجة غياب الأموال.

وقالت الشمري لـ /المعلومة/ إن “جميع المشاريع الخدمية في واسط توقفت بسبب غياب التخصيصات المالية”، مؤكدة أن “هناك ملفات خدمية جديدة متلكئة تمت إحالتها الى هيئة النزاهة وفق الاطر القانونية”.

وأضافت، أن “بعض اقضية ونواحي محافظة واسط لاتحضى بخدمات سوى فرش الشوارع بمادة السبيس”.

وكان وزير التخطيط أعلن أمس الاثنين، أن مئات المشاريع مهددة بالتوقف، مؤكدا أن الحكومة بحاجة إلى تمويل لإنجاز هذه المشاريع عبر الاستثمار أو الحصول على منحة أو قرض لأنها مشاريع مهمة.انتهى 25 ح

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