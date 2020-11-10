الاتحاد الأوروبي يتهم أمازون بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار

2020/11/10 | 16:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: خلصت المفوضية الأوروبية إلى أن أمازون انتهكت قواعد مكافحة الاحتكار باستخدام بيانات البائعين المستقلين لمصلحتها الخاصة.

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