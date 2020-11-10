نائب رئيس البرلمان يطالب بتضمين 600 مليار دينار لميناء الفاو بقانون تمويل العجز

2020/11/10 | 16:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، اللجنة المالية النيابية لتضمين مبلغ 600 مليار دينار في مشروع قانون تمويل العجز المالي؛ لتمويل المرحلة الأولى لميناء الفاو الكبير.ودعا الكعبي، في بيان عن مكتبه …

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