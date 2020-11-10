الوزن السياسي لأجيال الإسلاميين الشيعة في العراق

2020/11/10 | 17:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: ابراهيم العبادي

شهدَت الساحة السياسية في العراق ولادة

ثلاثة أجيال من الاسلاميين الشيعة على

امتداد ستين عاما، والمقصود من

الاسلاميين هنا تحديدا الحركات

والاحزاب والتيارات والجماعات

والفصائل الشي

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