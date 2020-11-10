فوز بايدن وهاجس التقسيم !

2020/11/10 | 17:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سالم مشكور

جو بايدن ديمقراطي، لكنه من الخط القريب

من الجمهوريين المعتدلين.



ليس مثل بيرني

ساندرز الذي نافسه داخل الحزب

الديمقراطي على الترشيح، لكن الأخير

انسحب لصالحه، بعد اتفاق موقّع من مئة

صف

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