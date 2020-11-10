مجدداً.. أم تقتل ابنها في مدينة عراقية

2020/11/10 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادافاد مصدر امني من داخل محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، باقدام امرأة على قتل ابنها.وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "امرأة تسكن حي الشهداء بالفلوجة، اقدمت على قتل ابنها نتيجة خلاف على الميراث طعناً بالسكاكين" دون مزيد من التفاصيل.

والشهر الماضي ، تسبب حادث رمي أم لأبنيها في نهر دجلة ببغداد بموجة غضب شعبي عارم ، طالب من خلال عراقيون وعرب اطلعوا على الحادثة بتنفيذ اقصى العقوبات عليها ، فيما بررت فعلتها بأنها كانت ترغب باغاضة طليقها.

وتتسبب عادة خلافات عائلية، تتصاعدة وتيرتها، الى سقوط ضحايا، فيما تطالب الاوساط الشعبية والثقافية، بتفعيل دور المنظمات المجتمعية للتوعية بخصوص تلك الحوادث وحجم تأثيرها على التماسك المجتمعي.

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