شاهد.. واشنطن تزود البيشمركة بأسلحة ومعدات لتشكيل لواءين جديدن

2020/11/10 | 17:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارسلت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، دفعة جديدة من المعدات العسكرية لقوات البيشمركة في منطقة كردستان العراق....

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